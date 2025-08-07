Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Perlawanan Rakyat dan Laskar Ken Arok Mengguncang Tumapel

Avirista Midaada , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |07:40 WIB
Perlawanan Rakyat dan Laskar Ken Arok Mengguncang Tumapel
Illustrasi Ken Arok (foto: wikipedia)
A
A
A

KEN AROK dan pasukannya mulai bergerak menuju ibu kota Tumapel. Ken Arok memang konon berusaha menyerang Tumapel di bawah kekuasaan Tunggul Ametung. 

Konon, laskar rakyat yang dipimpin oleh teman-teman Arok, termasuk di bawah pimpinan Umang, Santing, Bana, dan Tanca, langsung bergerak menuju Kutaraja, ibu kota Tumapel.

Kabar pergerakan pasukan Ken Arok yang telah berhasil menguasai Tumapel dan siap menumpas Tunggul Ametung membuat kekuatan rakyat dari berbagai lapisan langsung berbondong-bondong ke Tumapel. Mereka ingin menyaksikan jatuhnya Tunggul Ametung.

Laskar rakyat yang dipimpin oleh Santing menggerakkan seluruh penduduk Tumapel untuk ikut serta. Mereka berasal dari berbagai aliran keagamaan seperti Syiwa, Wisnu, Buddha, Kalacakra, Tantrayana, dan sebagainya. Di antara kelompok-kelompok keagamaan itu, kelompok Syiwa yang paling agresif karena selama ini Tunggul Ametung dikenal galak dan kejam terhadap kaum Syiwa.

Muhammad Syamsuddin dalam bukunya "Hitam Putih Ken Arok: Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan" mengisahkan bahwa pasukan rakyat di bawah pimpinan Bana diminta untuk masuk ke Kutaraja. Sepanjang perjalanan memasuki Kutaraja, banyak rakyat—baik laki-laki maupun perempuan, tua-muda, hingga anak-anak—turut bergabung ke dalam barisan pasukan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/02/337/3159858//ken_arok-s6tY_large.jpg
Upah Emas hingga Pengkhianatan, Perjanjian Gelap Ken Arok dan Mpu Gandring
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157848//illustrasi_ken_arok-G2nD_large.jpg
Ken Arok dan Runtuhnya Kediri: Ketika Arogansi Raja Menjadi Titik Balik Sejarah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/337/3157577//sejarah-6IcW_large.jpg
Kisah Raja Kediri Bak Firaus Minta Pemuka Agama dan Rakyatnya Menyembahnya Berujung Petaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155610//ken_arok-zIZW_large.jpg
Rayuan Politik Ken Arok, Menarik Kaum Brahmana untuk Pisahkan Tumapel dari Kediri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150155//perang_kerajaan-OkHN_large.jpg
Momen Kekaisaran Cina Kirim Utusan ke Pulau Jawa yang Berujung Pemotongan Telinga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/337/3141917//ken_arok-EGDg_large.jpg
Ini Strategi Cerdas Ken Arok Bunuh Penguasa Tumapel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement