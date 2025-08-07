Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gempa M3,7 Guncang Poso Sulteng, Pusatnya di Darat

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |07:59 WIB
Gempa M3,7 Guncang Poso Sulteng, Pusatnya di Darat
Gempa Poso (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 3,7 magnitudo mengguncang wilayah Pendolo, Poso, Sulawesi Tengah, pada Kamis (7/8/2025) pukul 06.44 WIB. Adapun pusat gempa berada di darat.

"Mag: 3.7, 07-Agu-25 06:44:01 WIB, Lok: 2.01 LS, 120.65 BT (Pusat gempa berada di darat, 8 km barat laut Pendolo, Poso), Kedalaman: 10 km," tulis akun X resmi @infoBMKG.

Gempa bumi dirasakan di Poso dengan skala II–III MMI. Hingga kini belum diketahui dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

"Dirasakan (MMI) II–III Poso," jelas BMKG.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Gempa Poso
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182218//gempa-MGms_large.jpg
BMKG Ungkap Fakta Mengejutkan, Tarakan Daerah Paling Rawan Gempa di Kalimantan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/338/3182166//jabodetabek_diprakirakan_hujan-xEdO_large.jpg
Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Hujan Lebat Disertai Petir dan Angin Kencang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181660//hujan-KlBA_large.jpg
Ramalan Cuaca, Jakarta Diguyur Hujan Siang Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181625//gempa_tarakan-CXmZ_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan, Rumah Sakit hingga Bandara Alami Kerusakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/337/3181607//gempa-D0ti_large.jpg
Awas! BMKG Ungkap Ada Potensi Gempa Besar di 3 Wilayah Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/340/3181591//gempa_tarakan-OfSK_large.jpg
Gempa M4,8 Guncang Tarakan Kaltara, BMKG Ungkap Penyebabnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement