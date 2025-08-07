Gempa M3,7 Guncang Poso Sulteng, Pusatnya di Darat

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 3,7 magnitudo mengguncang wilayah Pendolo, Poso, Sulawesi Tengah, pada Kamis (7/8/2025) pukul 06.44 WIB. Adapun pusat gempa berada di darat.

"Mag: 3.7, 07-Agu-25 06:44:01 WIB, Lok: 2.01 LS, 120.65 BT (Pusat gempa berada di darat, 8 km barat laut Pendolo, Poso), Kedalaman: 10 km," tulis akun X resmi @infoBMKG.

Gempa bumi dirasakan di Poso dengan skala II–III MMI. Hingga kini belum diketahui dampak yang ditimbulkan akibat gempa tersebut.

"Dirasakan (MMI) II–III Poso," jelas BMKG.

(Awaludin)