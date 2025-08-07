Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Istana Tambah Kuota Undangan Upacara 17 Agustus, Pendaftaran Dibuka Hari Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |08:34 WIB
Istana Tambah Kuota Undangan Upacara 17 Agustus, Pendaftaran Dibuka Hari Ini
Mensesneg Prasetyo Hadi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Istana akan menambah kuota bagi masyarakat yang ingin menghadiri Upacara Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. Pendaftaran kuota tambahan ini akan dibuka pada pagi hari ini.

Hal ini menyusul tingginya antusiasme masyarakat untuk menghadiri upacara tersebut. Sejak pendaftaran undangan umum dibuka melalui situs pandang.istanapresiden.go.id pada Senin 4 Agustus 2025 kemarin, tercatat lebih dari 26 ribu pengguna mengakses situs resmi Istana untuk memperebutkan kuota terbatas.

"Saya sebagai Ketua Panitia dan penanggung jawab, pertama-tama ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang kemarin telah dengan antusiasme sangat tinggi ikut mendaftar untuk mendapatkan undangan," kata Prasetyo, Kamis (7/8/2025).

Ia menjelaskan, bahwa kuota tambahan diberikan karena kuota sebelumnya telah habis. Pendaftaran untuk kuota tambahan akan dibuka pada 7 dan 8 Agustus 2025, mulai pukul 10.00 WIB.

 

