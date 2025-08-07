Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Bareskrim, Ridwan Kamil Pakai Kacamata Hitam dan Bungkam 

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |09:36 WIB
Tiba di Bareskrim, Ridwan Kamil Pakai Kacamata Hitam dan Bungkam 
Ridwan Kamil tiba di Bareskrim (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Ia datang untuk menjalani tes DNA sekira pukul 08.57 WIB. 

Berdasarkan pantauan, Kamis (7/8/2025) ,Ridwan Kamil datang terlihat menggunakan kacamata hitam. Ia bungkam di hadapan kamera awak media yang sudah menanti kedatangannya. 

RK yang mengenakan pakaian blazer cokelat itu langsung masuk ke dalam Gedung Bareskrim untuk menjalani proses pemeriksaan. Sesekali, Ia hanya lempar senyum. 

Ridwan Kamil dan Lisa Mariana bakal menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, hari ini. 

Tes DNA tersebut dilakukan untuk membuktikan apakah Ridwan Kamil merupakan orang tua biologis dari anak Lisa di kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut. 

Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya memastikan kliennya siap dan akan menghadiri tes DNA tersebut secara langsung. Ia mengatakan rencananya proses pengambilan DNA akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB.

"Beliau (Ridwan Kamil), siap lahir batin Insya Allah. Sebagai komitmen menghargai hukum, (Ridwan Kamil) akan hadir. Jadwal masih sesuai, belum ada perubahan," katanya saat dikonfirmasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/612/3179452//lisa-nTd1_large.jpg
Lisa Mariana Pamer Dagang Ayam Setelah Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement