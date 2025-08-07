Tiba di Bareskrim, Ridwan Kamil Pakai Kacamata Hitam dan Bungkam

JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan. Ia datang untuk menjalani tes DNA sekira pukul 08.57 WIB.

Berdasarkan pantauan, Kamis (7/8/2025) ,Ridwan Kamil datang terlihat menggunakan kacamata hitam. Ia bungkam di hadapan kamera awak media yang sudah menanti kedatangannya.

RK yang mengenakan pakaian blazer cokelat itu langsung masuk ke dalam Gedung Bareskrim untuk menjalani proses pemeriksaan. Sesekali, Ia hanya lempar senyum.

Ridwan Kamil dan Lisa Mariana bakal menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, hari ini.

Tes DNA tersebut dilakukan untuk membuktikan apakah Ridwan Kamil merupakan orang tua biologis dari anak Lisa di kasus dugaan pencemaran nama baik tersebut.

Kuasa Hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya memastikan kliennya siap dan akan menghadiri tes DNA tersebut secara langsung. Ia mengatakan rencananya proses pengambilan DNA akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB.

"Beliau (Ridwan Kamil), siap lahir batin Insya Allah. Sebagai komitmen menghargai hukum, (Ridwan Kamil) akan hadir. Jadwal masih sesuai, belum ada perubahan," katanya saat dikonfirmasi.