Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Menag Gus Yaqut dan Eks Mendikbudristek Nadiem Penuhi Panggilan KPK

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |09:53 WIB
Eks Menag Gus Yaqut dan Eks Mendikbudristek Nadiem Penuhi Panggilan KPK
Nadiem Makarim Datangi KPK bersama kuasa hukumnya (Foto: Okezone/Arif Julianto)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas dan Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (7/8/2025).

Yaqut diundang untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi penyelenggaraan dan kuota haji di Kementerian Agama. Gus Yaqut, sapaan akrabnya, tiba pada pukul 09.30 WIB. 

Yaqut terlihat mengenakan kemeja berwarna cokelat dan mengenakan kopiah. Yaqut juga terlihat membawa dokumen yang disimpan dalam map biru. Saat tiba, Yaqut juga langsung mengarah ke Gedung Merah Putih KPK. Ia langsung menuju ke meja informasi dan langsung mengarah naik.

"Alhamdulillah sehat. Saya dimintai klarifikasi dan keterangan terkait dengan pembagian kuota haji. Nanti saya sampaikan keterangan di dalam," kata Yaqut.

Adapun terkait dokumen, Yaqut mengaku hanya membawa Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai Menteri Agama. Namun, tak jelas apa yang akan diklarifikasi terkait SK itu.

"Saya hanya bawa SK sebagai menteri. Saya enggak tahu ya (tekanan politik). Nanti saya akan sampaikan keterangan di dalam karena itu materi saya enggak bisa sampaikan ke teman-teman. Itu nanti saya sampaikan di dalam," bebernya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182168//bupati_ponorogo_sugiri_sancoko-QzI4_large.jpeg
Terjaring OTT KPK, Bupati Ponorogo Tercatat Punya Harta Rp6,3 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182144//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-2ECs_large.jpg
Usai Terjaring OTT KPK, Bupati Ponorogo Akan Dibawa ke Jakarta Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182127//ketua_dpp_pdi_perjuangan_andreas_hugo_pareira-k2Za_large.jpg
OTT Bupati Ponorogo, PDIP Tunggu Kepastian Status Hukum Sugiri Sancoko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182108//budi-jN0P_large.jpg
KPK Belum Bisa Mengungkap Detail OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182085//kpk_ott_bupati_ponorogo-XheL_large.jpg
KPK OTT Bupati Ponorogo, Diduga Terkait Suap Mutasi Jabatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182078//kpk_ott-GR46_large.jpg
Breaking News! KPK OTT Bupati Ponorogo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement