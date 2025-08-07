Komisi III DPR: Dua Tantangannya Meringkus Riza Chalid, Penegak Hukum Harus Tegas

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas menilai, tak sulit bagi Kejaksaan Agung (Kejagung) melacak persembunyian Riza Chalid, tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina. Tantangan memboyong Riza Chalid adalah meyakinkan otoritas negara tempat persembunyian untuk melakukan ekstradisi.

Legislator asal Fraksi PKB ini menduga ada oknum di Indonesia yang mencoba membantu atau bahkan melindungi Riza. Kemungkinan itu bisa terjadi karena Riza merupakan pengusaha besar.

"Jangan lupa, Riza adalah pengusaha besar yang cukup kuat dan memiliki koneksi luas di dalam dan luar negeri. Banyak kepentingan yang bermain," papar Hasbi.

Aparat penegak hukum tidak bisa mengabaikan aspe-aspek tersebut.Kuncinya, harus ada ketegasan dan kesamaan persepsi seluruh aparat untuk secepatnya menghadirkan Riza Chalid ke meja hijau.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung RI (Kejagung) akan segera menetapkan Riza sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina. Penetapan DPO menjadi bagian penting dalam pengajuan Red Notice ke Interpol.

Penetapan DPO terhadap Riza diajukan karena yang bersangkutan selalu mangkir dari panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka. Penyidik juga telah mengajukan Red Notice agar aktivitas keluar-masuk Riza ke suatu negara bisa terdeteksi.

