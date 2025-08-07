Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Setelah 25 Tahun Kosong, Wakil Panglima TNI Akan Dilantik Prabowo

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |10:25 WIB
Setelah 25 Tahun Kosong, Wakil Panglima TNI Akan Dilantik Prabowo
Kapuspen TNI Mayjen Kristomei Sianturi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen Kristomei Sianturi membenarkan adanya rencana pelantikan Wakil Panglima TNI. Adapun jabatan ini sebelumnya sempat kosong selama 25 tahun.

Wakil Panglima TNI ini akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, pada Minggu (10/8/2025).

"Iya (ada pelantikan)," kata Kristomei saat dihubungi, Kamis (7/8/2025).

Sebelumnya, posisi Wakil Panglima TNI kabarnya akan segera diisi. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan telah menyiapkan beberapa calon berpangkat bintang empat untuk mengisi posisi tersebut.

Hal itu ditegaskan Panglima TNI saat berada di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). Menurut Agus, posisi Wakil Panglima TNI sebenarnya sudah ada di dalam struktur organisasi TNI. Namun, saat ini belum diisi.

 

