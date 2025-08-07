Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tim Lab DNA Polri Tiba di Bareskrim, Bakal Ambil Sampel Ridwan Kamil?

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |10:31 WIB
Tim Lab DNA Polri Tiba di Bareskrim, Bakal Ambil Sampel Ridwan Kamil?
Tim Pusdokkes Polri mendatangi Bareskrim Polri/Foto: Ari Sandita-Okezone
A
A
A

JAKARTA — Tim Pusdokkes Polri mendatangi Bareskrim Polri. Pasalnya, bersamaan dengan tes DNA yang akan dijalani mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Kamis (7/8/2025).

Berdasarkan pantauan Okezone, Tim Pusdokkes Polri tiba di Bareskrim Polri sekira pukul 09.45 WIB. Empat orang Tim Pusdokkes Polri, dua di antaranya tampak mengenakan pakaian berwarna biru gelap dan merah bertuliskan Pusdokkes dan Lab DNA Pusdokkes Polri.

Sebelum kedatangan Tim Pusdokkes Polri, Ridwan Kamil tiba lebih dahulu di Bareskrim Polri. Ridwan Kamil tampak mengenakan pakaian serba cokelat.

Dia sempat melemparkan senyuman kepada awak media dan menyapa mereka dengan kalimat, "Selamat pagi." Ridwan Kamil tiba lebih pagi, sekira pukul 08.57 WIB, dibandingkan jadwal yang ditentukan pada pukul 10.00 WIB.

Adapun polemik hubungan gelap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana memasuki babak baru. Rencananya akan dilakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak yang diduga hasil hubungan gelap mereka.

(Fetra Hariandja)

      
