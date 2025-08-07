Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ridwan Kamil Jalani Tes DNA Tanpa Didampingi Istri, Pengacara: Ini Urusan Pribadi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |10:45 WIB
Ridwan Kamil Jalani Tes DNA Tanpa Didampingi Istri, Pengacara: Ini Urusan Pribadi
Bareskrim Polri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya, menyebut bahwa mantan Gubernur Jawa Barat tersebut tidak didampingi oleh istrinya, yang juga anggota DPR RI, Atalia Praratya, saat menjalani tes DNA di Bareskrim Polri pada Kamis (7/8/2025). Hal ini, menurutnya, merupakan urusan pribadi Ridwan Kamil.

“Tidak ikut karena ini urusan pribadi Pak RK,” ujar Muslim kepada wartawan, Kamis (7/8/2025).

Ridwan Kamil tiba lebih pagi di Gedung Bareskrim Polri, yakni pukul 08.57 WIB, lebih awal dari jadwal yang ditetapkan pukul 10.00 WIB. Ia tampak mengenakan jas cokelat, celana senada, serta kacamata hitam.

Ia sempat melemparkan senyuman dan menyapa awak media dengan singkat sebelum masuk ke dalam gedung.

“Selamat pagi,” ujar Ridwan Kamil sebelum masuk ke Gedung Bareskrim, Kamis (7/8/2025).

Polemik dugaan hubungan gelap antara Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana memasuki babak baru. Pada Kamis (7/8/2025), dijadwalkan dilakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, serta anak yang diduga merupakan hasil dari hubungan tersebut.

(Awaludin)

      
