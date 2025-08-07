Tiba di Bareskrim, Lisa Mariana: Semoga Tak Ada Rekayasa dalam Tes DNA

JAKARTA – Selebgram Lisa Mariana mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/8/2025) pagi. Kedatangannya untuk menjalani tes DNA terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

"Doain saja yang terbaik, semoga semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada rekayasa," ujar Lisa Mariana saat tiba di Bareskrim Polri, Kamis (7/8/2025).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Lisa Mariana tiba di Gedung Bareskrim pada pukul 10.44 WIB. Ia tampak mengenakan pakaian berwarna cokelat cerah, mirip dengan warna pakaian yang dikenakan oleh Ridwan Kamil.

Lisa sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media saat tiba, dan ia datang didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Namun, Lisa tidak terlihat membawa anaknya.

Adapun polemik dugaan hubungan gelap antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana memasuki babak baru. Pada Kamis (7/8/2025), dijadwalkan dilakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak yang diduga merupakan hasil dari hubungan tersebut.

(Awaludin)