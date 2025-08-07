Lisa Mariana Jalani Tes DNA di Bareskrim: Anak Saya Tadi Ketinggalan

JAKARTA – Selebgram Lisa Mariana mendatangi Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pada Kamis (7/8/2025) pagi. Kedatangannya untuk menjalani tes DNA terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

“Dibawa anak saya, di belakang tadi, ketinggalan,” ujar Lisa Mariana saat tiba di Bareskrim Polri, Kamis (7/8/2025).

Berdasarkan pantauan di lokasi, Lisa Mariana tiba di Gedung Bareskrim pada pukul 10.44 WIB. Ia tampak mengenakan pakaian berwarna cokelat cerah, senada dengan warna pakaian yang dikenakan oleh Ridwan Kamil.

Lisa sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media dan datang didampingi oleh tim kuasa hukumnya.

Polemik dugaan hubungan gelap antara mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan selebgram Lisa Mariana memasuki babak baru. Pada Kamis (7/8/2025), dijadwalkan dilakukan tes DNA terhadap Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan seorang anak yang diduga merupakan hasil dari hubungan tersebut.

(Awaludin)