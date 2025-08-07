Pengacara Lisa Mariana: Tes DNA Hari Ini, Apa Pun Itu Kita Jalani Dulu

JAKARTA - Pengacara Lisa Mariana, Jhonboy Nababan, menyampaikan bahwa kliennya bersama anaknya akan menjalani tes DNA di Bareskrim Polri pada Kamis (7/8/2025).

Tes tersebut dilakukan dalam rangka proses hukum atas kasus dugaan pencemaran nama baik.

“Hari ini tes DNA Lisa Mariana dengan Pak Ridwan Kamil dan anaknya. Apa pun itu, kita akan jalani dahulu. Nanti akan kami update lagi karena waktunya sudah mepet,” ujar Jhonboy kepada wartawan, Kamis (7/8/2025).

Lisa Mariana sendiri enggan berkomentar, mengenai kemungkinan dirinya bertemu langsung dengan Ridwan Kamil. Ia hanya berharap proses tes berjalan jujur dan tidak ada rekayasa terhadap hasilnya.