Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Dalami Fakta Persidangan Mantan Ketua Komisi IV DPR Terima Uang dan Jam Tangan Mewah dari SYL

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |11:31 WIB
KPK Dalami Fakta Persidangan Mantan Ketua Komisi IV DPR Terima Uang dan Jam Tangan Mewah dari SYL
Ilustrasi Gedung KPK/Foto: Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti dugaan gratifikasi jam tangan mewah dan uang oleh Ketua Komisi IV DPR RI periode 2019–2024, Sudin, dari mantan Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dugaan gratifikasi itu terungkap dalam fakta persidangan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Sedang kami kumpulkan informasi lainnya. Nanti akan kami tindak lanjuti," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (7/8/2025).

Penyidik KPK juga mengusut adanya dugaan korupsi lain di Kementerian Pertanian era SYL tersebut. Salah satu yang tengah diusut misalnya pengadaan sarana fasilitasi pengolahan karet tahun 2021–2023 serta pengadaan mesin X-Ray di Badan Karantina Pertanian Kementan.

"Terkait dengan pengadaan lainnya, ada asam formiat, kemudian pengadaan X-Ray dan lain-lainnya. Tadi disebut dari legislatif gratifikasi akan kami perdalam, termasuk jam tangan mewah dan lain-lainnya," jelas Asep.

Sebagai informasi, nama Sudin disebut dalam persidangan perkara korupsi SYL. Keterangan itu didapati dari Panji Hartanto, selaku ajudan SYL yang bersaksi di persidangan.

Dalam kesaksiannya, Sudin disebut menerima uang Rp100 juta dan jam tangan mewah senilai Rp100 juta.

Sudin dalam perkara korupsi SYL pernah diperiksa KPK. Bahkan, kediamannya di Cimanggis, Depok, Jawa Barat, juga digeledah penyidik KPK pada November 2023 silam.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142/lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111/lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179079/viral-QzjJ_large.jpg
5 Jam Diperiksa Bareskrim sebagai Tersangka, Lisa Mariana: Aku Bisa Beraktivitas Seperti Biasa Lagi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179013/john_boy-2p4e_large.jpg
Pengacara Lisa Mariana Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Pemeriksaan Bareskrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179009/lisa-gbql_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Polisi Sebagai Tersangka, Minta Doa Terbaik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177876/muslim-4IW1_large.jpg
Respons Pengacara Ridwan Kamil Terkait Status Tersangka Lisa Mariana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement