Diperiksa KPK Soal Korupsi Google Cloud, Nadiem Didampingi Hotman Paris hingga Ali Nurdin

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Riset, Budaya dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/8/2025). Nadiem memenuhi pemanggilan terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek.

Nadiem terlihat tiba pada pukul 09.17 WIB mengenakan pakaian berwarna kuning. Ia datang bersama kuasa hukumnya, Hotman Paris Hutapea dan Ali Nurdin.

Saat turun dari mobil, Nadiem langsung mengarah masuk ke Gedung Merah Putih KPK. Ia menolak untuk memberikan keterangan awal sebelum pemeriksaan.

Saat masuk ke Gedung Merah Putih KPK, Nadiem juga langsung mengarah ke lantai atas. Meski demikian saat naik ke atas, Nadiem tidak didampingi oleh Hotman Paris atau kuasa hukumnya.

Sementara, Hotman Paris Hutapea terlihat keluar Gedung KPK saat Nadiem mengarah ke atas. Hotman juga tidak memberikan apapun terkait pemeriksaan ini

"Pagi ini belum ada komen," kata Hotman.