Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bupati Kolaka Timur Disebut Ikut Terjaring OTT KPK di Sulawesi Tenggara

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |12:39 WIB
Bupati Kolaka Timur Disebut Ikut Terjaring OTT KPK di Sulawesi Tenggara
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo/Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di Sulawesi Tenggara (Sultra). Operasi senyap itu dilakukan pada Kamis (7/8/2025).

"Benar, kami sampaikan di lapangan sebagaimana yang disampaikan pimpinan, Pak Johanis Tanak. Namun demikian, tim masih di lapangan. Nanti akan kami update kembali siapa saja yang diamankan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu yang terjaring OTT KPK ialah Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis. Budi tidak menjawab secara rinci terkait hal ini.

"(Sosok yang di-OTT) Termasuk itu, nanti akan kami update," tutur Budi.

Budi juga belum merinci terkait duduk perkara dugaan korupsi yang dimaksud. Hingga saat ini, tim KPK masih berada di Sulawesi Tenggara.

"Nanti akan kami sampaikan detailnya," tutupnya.

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182243/kpk-WSny_large.jpg
Kaki Tangan Bupati Ponorogo Ikut Ditangkap saat OTT, Nih Tampangnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182215/kpk-SsvK_large.jpg
Selain Bupati Ponorogo, Ini Daftar Pejabat dan Swasta yang Tiba di KPK Usai Terjaring OTT
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182205/kpk-ynYC_large.jpg
KPK Tangkap 13 Orang saat OTT Bupati Ponorogo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182201/kpk-KGRs_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Tiba di KPK Usai Terjaring OTT, Ini Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177/kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182108/budi-jN0P_large.jpg
KPK Belum Bisa Mengungkap Detail OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement