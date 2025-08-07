Bupati Kolaka Timur Disebut Ikut Terjaring OTT KPK di Sulawesi Tenggara

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan di Sulawesi Tenggara (Sultra). Operasi senyap itu dilakukan pada Kamis (7/8/2025).

"Benar, kami sampaikan di lapangan sebagaimana yang disampaikan pimpinan, Pak Johanis Tanak. Namun demikian, tim masih di lapangan. Nanti akan kami update kembali siapa saja yang diamankan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, salah satu yang terjaring OTT KPK ialah Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis. Budi tidak menjawab secara rinci terkait hal ini.

"(Sosok yang di-OTT) Termasuk itu, nanti akan kami update," tutur Budi.

Budi juga belum merinci terkait duduk perkara dugaan korupsi yang dimaksud. Hingga saat ini, tim KPK masih berada di Sulawesi Tenggara.

"Nanti akan kami sampaikan detailnya," tutupnya.

(Fetra Hariandja)