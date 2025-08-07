Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Presiden Prabowo Siap Kirim Pasukan dan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |12:48 WIB
Presiden Prabowo Siap Kirim Pasukan dan Bantuan Kemanusiaan ke Gaza
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi/Foto: Felldy Utama-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian dan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Rencana ini akan dilakukan jika gencatan senjata antara Israel dan Palestina sudah diberlakukan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO, Hasan Nasbi, mulanya menyampaikan bahwa banyak pihak yang sedang mengusahakan terjadinya gencatan senjata. Pihak-pihak tersebut meminta Indonesia terlibat dan mengirimkan pasukan perdamaian jika gencatan senjata ini berhasil dilakukan.

"Presiden kemarin menyampaikan bahwa Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan perdamaian atau peacekeeper ke Gaza untuk menjaga perdamaian, sama seperti yang kita lakukan di Lebanon," kata Hasan di Kantor PCO, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).

Tak hanya itu, kata dia, dalam sidang kabinet paripurna kemarin, Presiden juga memberikan arahan agar pemerintah Indonesia terlibat juga dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza.

"Jadi Presiden meminta Menteri Pertahanan kemarin untuk menyiapkan dua buah Hercules untuk terlibat dalam operasi airdrop. Jadi, menurunkan bantuan pangan, bantuan untuk para warga Gaza dari udara," ujarnya.

"Jadi Indonesia juga, selain akan mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza, juga akan terlibat dalam pengiriman bantuan kemanusiaan via udara. Jadi disiapkan dua Hercules untuk mendrop bantuan pangan," tuturnya melanjutkan.

(Fetra Hariandja)

      
