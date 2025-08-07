Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Belasan Jet Tempur Mengudara dari Halim, Ada F-16 Fighting Falcon dan T-50i Golden Eagle

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |13:03 WIB
JAKARTA – Belasan jet tempur jenis F-16 Fighting Falcon dan T-50i Golden Eagle melaksanakan gladi demo udara di Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Kegiatan ini merupakan latihan persiapan untuk upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer (Gepasopshormil).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, Kamis (7/8/2025), pesawat pertama yang lepas landas berjenis F-16 Fighting Falcon. Setelah itu, dilanjutkan dengan T-50i Golden Eagle.

Sebelum lepas landas, kru pesawat nampak melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari bagian bawah hingga atas pesawat. Hal ini dilakukan untuk memastikan pesawat dalam kondisi prima sebelum terbang.

Setelah dinyatakan siap, para penerbang terlihat menaiki pesawat dengan bantuan tangga. Pilot juga mempersiapkan segala sesuatu sebelum lepas landas.

Momen menarik sempat terjadi sebelum keberangkatan, ketika seorang marshaller, atau pemandu parkir pesawat, menandu pilot ketika akan terbang. Dia nampak memberi aba-aba dengan berjoget aura farming.

Nampak dengan ruang yang terbatas, pilot juga membalas dengan gerakan aura farming, yang diakhiri dengan gerakan hormat. Selanjutnya, pilot dengan pesawat jetnya mengudara di langit Jakarta.

Upacara Gepasopshormil akan digelar di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung, pada 10 Agustus 2025. Rencananya akan dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
 

(Fetra Hariandja)

      
