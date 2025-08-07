Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

TNI AU Akan Tampilkan Tiga Formasi Udara dalam Upacara Kehormatan Militer

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |13:20 WIB
TNI AU Akan Tampilkan Tiga Formasi Udara dalam Upacara Kehormatan Militer
Belasan jet tempur jenis F-16 Fighting Falcon dan T-50i Golden Eagle melaksanakan gladi demo udara/Foto: Danandaya Arya Putra -Okezone
A
A
A

JAKARTA – TNI AU akan menampilkan tiga jenis formasi dari gabungan empat Skadron udara tempur saat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer (Gepaopshormil) di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung. Formasi udara akan menggunakan pesawat tempur jenis F-16 Fighting Falcon dan T-50i Golden Eagle.

Komandan Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi, Kolonel Pnb Bambang Apriyanto, menjelaskan ada 20 penerbangan dengan 15 pesawat tempur yang mengudara pada upacara tersebut.

Formasi pertama akan dibuka dengan manuver tiga pesawat F-16. Lalu ditutup dengan formasi 9 pesawat gabungan T-50 dan F-16 yang akan membuat formasi bomb burst dari depan pesawat.

"Bentuk formasinya yang pertama adalah formasi 3 pesawat dari Skadron Udara 16 dan F-16 sebagai formasi pembuka jalannya demo gabungan. Setelah itu, sebagai penutup nanti akan ditampilkan formasi 9 pesawat gabungan T-50 dan F-16," ujarnya.

Sebagai penutup, tiga pesawat F-16 akan melakukan terbang rendah satu per satu di atas podium utama.

"Ditutup dengan formasi 3 pesawat F-16 yang akan menyambar atau escape pass di atas podium satu per satu. Itu adalah 3 jenis formasi yang akan kita tampilkan dari Unsur Tempur Demo Udara ini," ujarnya.

Sekadar informasi, TNI AU melakukan latihan demo udara dengan lepas landas di Lanud Halim Perdanakusuma. Berdasarkan pantauan Okezone, pesawat pertama yang lepas landas berjenis F-16 Fighting Falcon dan T-50i Golden Eagle.
 

(Fetra Hariandja)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181060/pemerintah-5QR2_large.jpg
Pilot TNI AU Terbangkan Pesawat Militer Raksasa Airbus A400M Seperti Bawa Jet Tempur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181038/viral-qIGQ_large.jpg
Cerita Pilot TNI AU Terbangkan Pesawat Raksasa Airbus A400M dari Sevilla Spanyol ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181032/pemerintah-5MxZ_large.jpg
Pesawat Raksasa Airbus A400M TNI AU Akan Jalankan Misi Kemanusiaan Termasuk di Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/337/3181016/pemerintah-K9Rw_large.jpg
Ini Spesifikasi Airbus A400M, Pesawat Angkut Raksasa Baru TNI AU Buatan Spanyol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/337/3161772/tni_au-G8Bd_large.jpg
Momen Penerjun Wingsuit Pasukan Elite TNI AU Mendarat di Depan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160361/tni_au-7KrL_large.jpg
Bikin Merinding! Kisah Lagu Janji dari Langit Ciptaan Marsma Fajar Adriyanto “Red Wolf”
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement