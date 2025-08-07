TNI AU Akan Tampilkan Tiga Formasi Udara dalam Upacara Kehormatan Militer

JAKARTA – TNI AU akan menampilkan tiga jenis formasi dari gabungan empat Skadron udara tempur saat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer (Gepaopshormil) di Pusdikpassus, Batujajar, Bandung. Formasi udara akan menggunakan pesawat tempur jenis F-16 Fighting Falcon dan T-50i Golden Eagle.

Komandan Wing Udara 3 Lanud Iswahjudi, Kolonel Pnb Bambang Apriyanto, menjelaskan ada 20 penerbangan dengan 15 pesawat tempur yang mengudara pada upacara tersebut.

Formasi pertama akan dibuka dengan manuver tiga pesawat F-16. Lalu ditutup dengan formasi 9 pesawat gabungan T-50 dan F-16 yang akan membuat formasi bomb burst dari depan pesawat.

"Bentuk formasinya yang pertama adalah formasi 3 pesawat dari Skadron Udara 16 dan F-16 sebagai formasi pembuka jalannya demo gabungan. Setelah itu, sebagai penutup nanti akan ditampilkan formasi 9 pesawat gabungan T-50 dan F-16," ujarnya.

Sebagai penutup, tiga pesawat F-16 akan melakukan terbang rendah satu per satu di atas podium utama.

"Ditutup dengan formasi 3 pesawat F-16 yang akan menyambar atau escape pass di atas podium satu per satu. Itu adalah 3 jenis formasi yang akan kita tampilkan dari Unsur Tempur Demo Udara ini," ujarnya.

Sekadar informasi, TNI AU melakukan latihan demo udara dengan lepas landas di Lanud Halim Perdanakusuma. Berdasarkan pantauan Okezone, pesawat pertama yang lepas landas berjenis F-16 Fighting Falcon dan T-50i Golden Eagle.



(Fetra Hariandja)