Rampung Jalani Tes DNA, Ridwan Kamil: Mudah-mudahan Ini Jadi Jawaban

JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah rampung menjalani tes DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). Pemeriksaan berlangsung selama lebih dari empat jam.

Tes DNA ini dilakukan untuk membuktikan apakah Ridwan Kamil merupakan ayah biologis dari anak selebgram Lisa Mariana, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik.

Ridwan Kamil tiba di Gedung Bareskrim sekitar pukul 08.57 WIB dan keluar sekitar pukul 13.42 WIB. Usai menjalani tes, Ridwan Kamil berharap masalah yang menyeret namanya ini bisa segera diselesaikan secara terang.

“Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban yang kami perjuangkan,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Bareskrim Polri.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan tes DNA sejak lama agar polemik ini tidak berlarut-larut.

“Kita sudah kirim surat permohonan sejak lama, kita inisiatif biar tidak berlarut-larut, biar tuntas,” ucapnya.