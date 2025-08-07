Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Rampung Jalani Tes DNA, Ridwan Kamil: Mudah-mudahan Ini Jadi Jawaban

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |13:59 WIB
Rampung Jalani Tes DNA, Ridwan Kamil: Mudah-mudahan Ini Jadi Jawaban
Ridwan Kamil usai lakukan tes DNA di Bareskrim (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah rampung menjalani tes DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). Pemeriksaan berlangsung selama lebih dari empat jam.

Tes DNA ini dilakukan untuk membuktikan apakah Ridwan Kamil merupakan ayah biologis dari anak selebgram Lisa Mariana, dalam kasus dugaan pencemaran nama baik.

Ridwan Kamil tiba di Gedung Bareskrim sekitar pukul 08.57 WIB dan keluar sekitar pukul 13.42 WIB. Usai menjalani tes, Ridwan Kamil berharap masalah yang menyeret namanya ini bisa segera diselesaikan secara terang.

“Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban yang kami perjuangkan,” ujar Ridwan Kamil di Gedung Bareskrim Polri.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan tes DNA sejak lama agar polemik ini tidak berlarut-larut.

“Kita sudah kirim surat permohonan sejak lama, kita inisiatif biar tidak berlarut-larut, biar tuntas,” ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/612/3179452//lisa-nTd1_large.jpg
Lisa Mariana Pamer Dagang Ayam Setelah Jadi Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179142//lisa-Tfdh_large.jpg
Lisa Mariana Tersangka Pencemaran Nama Baik, Kenapa Tidak Ditahan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/337/3179111//lisa_mariana-HvbL_large.jpg
Dikabarkan Akan Ditahan Usai Ditetapkan Tersangka, Begini Reaksi Kubu Lisa Mariana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/337/3179095//lisa_mariana-JtI0_large.jpg
Ditetapkan Tersangka Kasus Ridwan Kamil, Lisa Mariana Dicecar 44 Pertanyaan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement