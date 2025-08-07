Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jalani Tes DNA, Darah dan Air Liur Ridwan Kamil-Lisa Mariana Diambil

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |14:32 WIB
Jalani Tes DNA, Darah dan Air Liur Ridwan Kamil-Lisa Mariana Diambil
Ridwan Kamil usai jalani tes DNA (foto Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah selesai menjalani tes DNA di Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (7/8/2025) siang tadi. 

Dalam prosesnya, tim Pusdokkes Polri mengambil dua sampel DNA dari Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak Lisa.

“Sampel ada dua. Pertama, sampel darah, kedua air liur. Baik Pak Ridwan Kamil, Lisa Mariana, maupun anaknya,” ujar pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya, Kamis (7/8/2025).

Menurutnya, proses pengambilan sampel DNA memakan waktu cukup lama karena harus melalui prosedur administrasi terlebih dahulu. Selain itu, dilakukan juga penandatanganan dokumen rekam medis.

“Sebelum diambil dilakukan yang namanya administrasi, termasuk pernyataan rekam medis,” katanya.

Adapun usai menjalani tes DNA, Ridwan Kamil sempat memberikan pernyataan singkat sebelum meninggalkan Gedung Bareskrim Polri.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181339//komika_pandji_dilaporkan_ke_bareskrim-tajd_large.jpg
Komika Pandji Dilaporkan ke Bareskrim Diduga Hina Budaya Toraja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181161//bareskrim_polri-6bos_large.jpg
Bareskrim Bongkar 36 Tambang Pasir Ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179536//atalia-biOz_large.jpg
Atalia Ungkap, dalam Setiap Kebersamaan Pasti Berani untuk Bangkit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180252//arya_daru-xdKq_large.jpg
Keluarga Arya Daru Minta Polisi Bongkar Pemeriksaan Vara dan Dion
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/612/3179532//atalia-CE8w_large.jpg
Atalia Ridwan Kamil: Sejatinya Setiap Insan Pasti Pernah Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/612/3179452//lisa-nTd1_large.jpg
Lisa Mariana Pamer Dagang Ayam Setelah Jadi Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement