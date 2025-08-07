Jalani Tes DNA, Darah dan Air Liur Ridwan Kamil-Lisa Mariana Diambil

JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, telah selesai menjalani tes DNA di Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (7/8/2025) siang tadi.

Dalam prosesnya, tim Pusdokkes Polri mengambil dua sampel DNA dari Ridwan Kamil, Lisa Mariana, dan anak Lisa.

“Sampel ada dua. Pertama, sampel darah, kedua air liur. Baik Pak Ridwan Kamil, Lisa Mariana, maupun anaknya,” ujar pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya, Kamis (7/8/2025).

Menurutnya, proses pengambilan sampel DNA memakan waktu cukup lama karena harus melalui prosedur administrasi terlebih dahulu. Selain itu, dilakukan juga penandatanganan dokumen rekam medis.

“Sebelum diambil dilakukan yang namanya administrasi, termasuk pernyataan rekam medis,” katanya.

Adapun usai menjalani tes DNA, Ridwan Kamil sempat memberikan pernyataan singkat sebelum meninggalkan Gedung Bareskrim Polri.

(Awaludin)