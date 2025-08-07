Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ridwan Kamil Enggan Isu dengan Lisa Mariana Terus Jadi Konsumsi Publik

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |14:51 WIB
Ridwan Kamil Enggan Isu dengan Lisa Mariana Terus Jadi Konsumsi Publik
Ridwan kamil usau menjalani pengambilan sample tes DNA/Foto: Puteranegara Batubara-Okezone
A
A
A

JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil, rampung menjalani pemeriksaan tes DNA terkait kasusnya dengan Lisa Mariana. RK, sapaannya, enggan masalah tersebut terus-terusan menjadi konsumsi publik.

"Biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu," kata RK di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

Tes DNA tersebut merupakan pengajuan yang dilakukan dirinya. Hal itu sudah lama dilakukan.

"Saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga. Kami mengirimkan surat permohonan ini sudah lama," ujar RK.

Ridwan Kamil rampung menjalani tes DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025). Ia melakukan pemeriksaan itu selama empat jam lebih.

