HOME NEWS NASIONAL

Diperiksa KPK, Gus Yaqut Bungkam saat Dicecar Wartawan soal Kasus Korupsi Haji

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |15:20 WIB
Diperiksa KPK, Gus Yaqut Bungkam saat Dicecar Wartawan soal Kasus Korupsi Haji
Diperiksa KPK, Gus Yaqut Bungkam saat Dicecar Wartawan soal Kasus Korupsi Haji/Okezone
JAKARTA - Mantan Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut rampung memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi kuota haji. Yaqut memberikan keterangan hampir lima jam.

Pantaua Okezone di Gedung KPK, Kamis (7/8/2025),  Gus Yaqut terlihat turun dari lantai dua pada pukul 14.20 WIB. Sebelumnya Yaqut tiba pada pukul 09.30 WIB.

Setelah turun, Yaqut tak menyampaikan banyak hal. Dirinya hanya mengucapkan terima kasih lantaran sudah diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi terkait dugaan rasuah di Kementerian Agama itu.

"Ya, Alhamdulillah saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan, mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada proses haji tahun 2024 yang lalu," kata Gus Yaqut.

Yaqut enggan memberikan penjelasan terkait materi apa saja yang didalami oleh KPK. Bahkan Yaqut juga tidak merinci berapa pertanyaan yang dicecar kepadanya.

 

