HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Kembali Pulang ke Jakarta Naik Whoosh Usai Kunker di Bandung

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |15:49 WIB
Prabowo Kembali Pulang ke Jakarta Naik Whoosh Usai Kunker di Bandung
Prabowo Kembali Pulang ke Jakarta Naik Whoosh/Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
A
A
A

BANDUNG - Presiden Prabowo Subianto telah kembali pulang ke Jakarta setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan kerjanya di Bandung, Jawa Barat, pada Kamis (8/7/2025).

Sama seperti saat berangkat, Kepala Negara kembali memilih moda transportasi Kereta Cepat Whoosh, sebagai sarana perjalanan pulangnya.

Sebelum menaiki kereta, Presiden Prabowo menyempatkan diri menyapa masyarakat yang sudah berada di area stasiun.

Dengan senyum ramah dan lambaian tangan, Presiden membalas sapaan hangat warga yang antusias. Beberapa penumpang yang beruntung bahkan mendapat kesempatan berjabat tangan dengan Kepala Negara.

Prabowo kemudian menaiki Kereta Cepat Whoosh dengan nomor perjalanan G1036, dan berangkat tepat pukul 14.23 WIB dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Halim, Jakarta Timur.

Dengan kecepatan tinggi dan waktu tempuh sekitar 29 menit, perjalanan ini menjadi simbol efisiensi dan modernisasi infrastruktur transportasi Indonesia yang terus dikembangkan.

 

