Pulau Galang sebagai Pusat Pengobatan Warga Gaza, Bukan Evakuasi

JAKARTA – Pemerintah Indonesia berencana menjadikan Pulau Galang, Kepulauan Riau, sebagai pusat pengobatan untuk 2.000 warga Gaza. Meski begitu, pemerintah memastikan rencana ini bukan bagian dari upaya mengevakuasi warga Gaza dari tanah kelahirannya.

"Ini memang bukan evakuasi ya, ini untuk pengobatan," kata Kepala PCO Hasan Nasbi dalam konferensi pers yang digelar di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2025).

Hasan menyampaikan bahwa setelah warga Gaza yang menjalani pengobatan di Pulau Galang sudah sembuh, mereka tentunya akan kembali lagi ke Gaza.

"Jadi, bukan memindahkan warga, tapi kita semacam operasi kemanusiaan untuk membantu sebanyak yang kita bisa," ujarnya.

Kendati demikian, Hasan tak menjelaskan lebih lanjut ihwal kapan pemerintah akan mulai membawa 2.000 warga Gaza yang menjadi korban peperangan ke Pulau Galang untuk menjalani pengobatan.

"Presiden meminta Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri untuk menyiapkan sistem, tata cara, dan prosesnya seperti apa. Dan mungkin nanti teman-teman bisa follow up ke Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Pertahanan," ujarnya.

(Fetra Hariandja)