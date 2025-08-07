Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Setelah Soekarno, Prabowo Presiden RI Paling Sering Kunjungi ITB

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |16:20 WIB
Setelah Soekarno, Prabowo Presiden RI Paling Sering Kunjungi ITB
Presiden RI Prabowo Subianto sering kunjungi ITB (Foto: Dok/Binti M)
BANDUNG – Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto merupakan presiden yang paling sering mengunjungi kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) setelah Presiden pertama RI, Soekarno.

Hal ini disampaikan Brian dalam laporannya saat membuka acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo. Sebelum menjabat sebagai menteri, Brian merupakan Guru Besar di ITB.

“Tadi Pak Rektor (ITB) melaporkan kepada kami bahwa presiden yang saat aktif menjabat, mengunjungi ITB adalah Bapak Presiden Prabowo yang kedua setelah Presiden Soekarno,” kata Brian di ITB, Bandung, Kamis (7/8/2025).

Brian menuturkan, KSTI menjadi ruang pertemuan antara peneliti, pelaku industri, dan pembuat kebijakan dalam menciptakan serta mengembangkan inovasi. Acara ini juga digelar dalam rangka menyambut Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang jatuh pada 10 Agustus.

“Konvensi ini juga dilaksanakan sebagai salah satu peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional yang jatuh pada tanggal 10 Agustus 2025,” tuturnya.

