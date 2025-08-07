Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pulau Galang untuk Pengobatan Warga Gaza, Keamanan hingga Diplomasi Harus Dirancang Matang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |16:27 WIB
Pulau Galang untuk Pengobatan Warga Gaza, Keamanan hingga Diplomasi Harus Dirancang Matang
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono/Foto: Dok Okezone
A
A
A

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mendukung penuh rencana Presiden Prabowo Subianto menjadikan Pulau Galang sebagai pusat layanan kesehatan bagi ribuan warga Gaza. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk melakukan diplomasi kemanusiaan.

"Langkah ini menegaskan komitmen nyata Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan. Kemudian membangkitkan kembali semangat solidaritas yang pernah diwujudkan melalui kemitraan Pemerintah Indonesia dengan UNHCR dan organisasi internasional dalam menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, ibadah, dan ekonomi bagi pengungsi Vietnam, Kamboja, dan Thailand," ujar Dave saat dihubungi, Kamis (7/8/2025).

Pulau Galang memiliki nilai historis sebagai simbol solidaritas kemanusiaan. Bila dimanfaatkan kembali untuk tujuan serupa, akan menjadi pesan kuat bagi dunia internasional bahwa Indonesia tidak hanya bersuara, tetapi juga bertindak nyata.

Perlu diingat, koordinasi lintas sektor hendaknya dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan.

"Aspek keamanan, logistik, tenaga medis, serta diplomasi internasional harus dirancang dengan matang agar misi ini berjalan efektif dan berkelanjutan," kata Dave.

"Kami mendorong agar misi ini tidak sekadar bersifat simbolik, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi warga Gaza yang membutuhkan. Untuk mewujudkannya, transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik harus menjadi prioritas, agar dukungan masyarakat Indonesia tetap solid, partisipatif, dan terinformasikan secara menyeluruh," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana menyiapkan Pulau Galang, Kepulauan Riau, sebagai pusat pengobatan warga Gaza yang menjadi korban peperangan. Rencana ini disampaikan Kepala Negara di Sidang Kabinet Paripurna.

(Fetra Hariandja)

      
