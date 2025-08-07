Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nasdem Bantah Kabar Bupati Kolaka Timur Terjaring OTT KPK: Jangan Buat Drama!

Felldy Utama , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |16:34 WIB
Nasdem Bantah Kabar Bupati Kolaka Timur Terjaring OTT KPK: Jangan Buat Drama!
Ahmad Sahroni (Foto: dpr.go.id)
A
A
A

JAKARTA – Bendahara Umum DPP Partai Nasdem, Ahmad Sahroni, membantah tegas informasi yang menyebut Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menghormati hukum, namun lembaga antirasuah diminta tidak membuat drama dalam proses penegakan hukum.

“Abdul Azis ada di sebelah saya dan sedang mengikuti Rakernas. Kalau berita yang tidak ada menjadi ada, itu jadi pertanyaan. Sangat disayangkan jika drama ini dimainkan oleh pihak yang kita tidak tahu maksud dan tujuannya," kata Sahroni di Makassar, Rabu (7/8/2025).

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mengungkapkan OTT semestinya terjadi dalam satu tempat dan waktu saat tindak pidana dilakukan. Dalam kasus ini, kata dia, pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak tidak sesuai fakta karena Abdul Azis sedang berada di Jakarta, mengikuti agenda partai secara resmi.

Ia juga menyayangkan framing yang menciptakan kegaduhan publik, padahal belum ada proses hukum yang berjalan secara formal. "Kalau bupati ini menjadi target penegakan hukum, silakan lakukan sesuai proses. Tapi jangan buat kegaduhan seolah-olah OTT. Orang sekarang lebih pintar, tidak bisa dibodohi," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi Nasdem, Rudianto Lallo, menilai pernyataan KPK berpotensi menciptakan opini sesat. Ia menolak pola penegakan hukum yang bersifat dramatis dan menyasar figur tertentu, apalagi menjelang agenda internal partai.

