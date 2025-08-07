Ridwan Kamil Hormati Apapun Hasil Tes DNA di Kasus Lisa Mariana

JAKARTA – Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil menghormati apa pun hasil tes DNA dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Lisa Mariana. Tes DNA itu dilakukan untuk memastikan status anak yang dilahirkan Lisa Mariana.

Hal tersebut disampaikan Pengacara Ridwan Kamil, Muslim Jaya, usai ikut dalam tes DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

"Sebentar, kami ingin sampaikan, kami tidak mau merandai-andai. Sekali lagi, kami garis bawahi, hasilnya apa pun di kemudian hari, Pak Ridwan Kamil menghormati proses hukum dan menerima hasilnya. Itu perlu dicatat ya. Menerima hasilnya apa pun itu, dengan penuh tanggung jawab dan kedewasaan," kata Muslim.

Menurut Muslim, sikap dari kliennya tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap proses hukum yang berlaku di Indonesia. "Karena itulah bentuk makna Pak Ridwan Kamil menghormati hukum. Kira-kira begitu," ujarnya.

Di sisi lain, Muslim menuturkan hasil tes DNA paling lama akan keluar sekitar tiga minggu. "Hasilnya itu nanti kita tunggu dari Bareskrim saja. Saya kira, sekali lagi teman-teman media, menunggu saja hasilnya nanti. Ya maksimal itu mungkin tiga minggu lah," ucapnya.