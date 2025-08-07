Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jawaban Menohok Ridwan Kamil soal Lisa Mariana Desak Tes DNA

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |16:55 WIB
Jawaban Menohok Ridwan Kamil soal Lisa Mariana Desak Tes DNA
Jawaban Menohok Ridwan Kamil soal Lisa Mariana Desak Tes DNA/Okezone
JAKARTA - Mantan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil alias RK memberikan pernyataan singkat setelah menjalani tes DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

Tes DNA itu dilakukan guna memastikan, benar atau tidaknya klaim Lisa Mariana bahwa anak yang dilahirkannya adalah darah daging Ridwan Kamil.

"Saya hari ini hadir melaksanakan kewajiban hukum atas perintah hukum juga. Dan kita sudah mengirimkan surat permohonan ini sudah lama,” ujarnya.

Secara teknis, politikus Partai Golkar ini juga telah menyerahkan kasus tersebut ke pihak kuasa hukumnya.

“Jadi kita berinisiatif biar tak berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu,”ujarnya.

“Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Selanjutnya hal teknis ke pak muslim, silakan pengacara saya, terima kasih," lanjut RK.

Setelah menyampaikan pernyataan tersebut, RK langsung meninggalkan awak media menuju mobil BRV yang telah menunggunya.

 

