HOME NEWS NASIONAL

Lisa Mariana Harap Tes DNA Jadi Solusi Status Anaknya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |17:45 WIB
Lisa Mariana Harap Tes DNA Jadi Solusi Status Anaknya
Lisa Mariana bersama kuasa hukumnya (Foto: Ari Sandita/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Selebgram Lisa Mariana berharap tes DNA yang telah dilakukan di Bareskrim Polri dapat menjadi jawaban terkait sosok orangtua kandung dari anak berinisial CA. Selama ini, CA diklaim sebagai anak dari hubungannya dengan Ridwan Kamil.

"Karena ini sudah final untuk permasalahan LM dengan RK, ini udah final. Ke depannya bisa lebih baik dan bisa menjadi solusi bersama," kata pengacara Lisa, John Boy Nababan, di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (7/8/2025).

John mengatakan berdasarkan informasi dari penyidik, hasil uji tes DNA tersebut membutuhkan waktu paling sedikit 10 hari. Ia berharap proses uji DNA dilakukan secara profesional dan tidak ada tekanan dari pihak manapun.

"Kita menunggu dan kita masih meyakini polisi bekerja profesional untuk menangani masalah perkara tes DNA ini," tuturnya.

Sementara itu, Ridwan Kamil juga berharap tes DNA yang telah dilakukan bisa menjadi jawaban atas polemik soal anak yang disebut-sebut Lisa sebagai darah dagingnya.

