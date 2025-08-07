Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Tegaskan Tak Sebut Bupati Kolaka Timur Terjaring OTT

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |18:07 WIB
KPK Tegaskan Tak Sebut Bupati Kolaka Timur Terjaring OTT
Ketua KPK Setyo Budiyanto (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, buka suara setelah Bupati Kolaka Timur, Abdul Azis, membantah dirinya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Setyo menegaskan KPK memang belum pernah secara resmi mengumumkan nama-nama pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Menurut Setyo, KPK sejauh ini hanya mengonfirmasi telah terjadi operasi senyap di wilayah Sulawesi Tenggara. "Penjelasan awal KPK hanya membenarkan adanya OTT (di Sultra), belum menyebutkan orang yang terlibat," kata Setyo, Kamis (7/8/2025).

Ia menjelaskan, saat ini penyidik telah menangkap sejumlah pihak, baik dari kalangan swasta maupun aparatur sipil negara (ASN). Setyo juga memastikan bahwa Abdul Azis tidak berada di lokasi saat OTT dilakukan.

"Memang Bupati sedang tidak di tempat, tapi ada beberapa pihak (swasta dan PNS) yang diamankan," katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di Sulawesi Tenggara, Kamis 7 Agustus 2025.  "Benar," kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, saat dikonfirmasi, Kamis.

Tanak tidak merinci lebih jauh siapa saja yang diamankan. Namun, ia sempat membenarkan salah satu yang ditangkap adalah seorang pejabat daerah.

"Iya (bupati)," katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182201/kpk-KGRs_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Tiba di KPK Usai Terjaring OTT, Ini Penampakannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177/kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3182108/budi-jN0P_large.jpg
KPK Belum Bisa Mengungkap Detail OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/337/3181976/budi-L9hz_large.jpg
KPK Geledah Rumah Dinas Gubernur Riau, Sita CCTV hingga Dokumen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181253/abdul_wahid-ApHt_large.jpg
Gubernur Riau Abdul Wahid Jalani Pemeriksaan Intensif di Gedung Merah Putih KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/337/3181236/budi-ChoK_large.jpg
KPK: 9 dari 10 Orang yang Terjaring OTT di Riau Diterbangkan ke Jakarta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement