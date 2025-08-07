Mengintip 76 Calon Paskibraka HUT Ke-80 RI Digembleng di Cibubur

JAKARTA – Sebanyak 76 Calon Paskibraka (Capaska) dari 38 provinsi menggelar latihan menjelang HUT ke-80 RI di Lapangan Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta, pada Kamis (7/8/2025). Mereka berlatih bersama personel TNI-Polri.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, anggota Capaska terlihat mengenakan pakaian olahraga berwarna cokelat dengan identitas nama di dada sebelah kiri. Sementara prajurit TNI-Polri mengenakan seragam institusinya masing-masing.

Dalam sesi latihan ini, para Capaska dibagi menjadi dua kelompok, Regu A sebagai tim pengibaran bendera Merah Putih, dan Regu B sebagai tim penurunan bendera.

Saat prosesi pengibaran bendera, Regu A yang berjumlah 38 orang tampak menunjukkan keseriusannya dengan berjalan dalam formasi rapi menuju tiang bendera. Setelah bendera selesai dipasang, komandan upacara langsung memberikan instruksi kepada seluruh peserta untuk melakukan penghormatan.

Setelah itu, instruktur memberikan catatan dan evaluasi kepada Regu A selama proses latihan berlangsung. Para Capaska terlihat mendengarkan instruksi dengan khidmat.