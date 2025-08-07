Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengintip 76 Calon Paskibraka HUT Ke-80 RI Digembleng di Cibubur

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |18:22 WIB
Mengintip 76 Calon Paskibraka HUT Ke-80 RI Digembleng di Cibubur
Calon paskibraka HUT ke-80 RI digembleng di Cibubur (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Sebanyak 76 Calon Paskibraka (Capaska) dari 38 provinsi menggelar latihan menjelang HUT ke-80 RI di Lapangan Taman Wiladatika, Cibubur, Jakarta, pada Kamis (7/8/2025). Mereka berlatih bersama personel TNI-Polri.

Berdasarkan pantauan iNews Media Group, anggota Capaska terlihat mengenakan pakaian olahraga berwarna cokelat dengan identitas nama di dada sebelah kiri. Sementara prajurit TNI-Polri mengenakan seragam institusinya masing-masing.

Dalam sesi latihan ini, para Capaska dibagi menjadi dua kelompok, Regu A sebagai tim pengibaran bendera Merah Putih, dan Regu B sebagai tim penurunan bendera.

Saat prosesi pengibaran bendera, Regu A yang berjumlah 38 orang tampak menunjukkan keseriusannya dengan berjalan dalam formasi rapi menuju tiang bendera. Setelah bendera selesai dipasang, komandan upacara langsung memberikan instruksi kepada seluruh peserta untuk melakukan penghormatan.

Setelah itu, instruktur memberikan catatan dan evaluasi kepada Regu A selama proses latihan berlangsung. Para Capaska terlihat mendengarkan instruksi dengan khidmat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163295/megawati-n1fS_large.jpg
Cerita Megawati Mengenang Jadi Anggota Paskibraka 1963
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163291/paskibraka-krAH_large.jpg
76 Anggota Paskibraka HUT Ke-80 RI Dikukuhkan, Berikut Nama-namanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163272/megawati-vQe4_large.jpg
Megawati Hadiri Pengukuhan Paskibraka di Istana Negara, Dipimpin Mensesneg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/13/337/3162485/paskibraka-e8kQ_large.jpg
Mengenal 3 Tokoh Paskibraka Pertama di Indonesia, Salah Satunya Mantan Istri Sayuti Melik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161958/paskibraka-RPNz_large.jpg
Kisah Haru Prajurit TNI Asal Papua Saat Dengar Anaknya Lolos Paskibraka Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161911/pemerintah-F3pZ_large.jpg
Mengintip Latihan Terakhir 76 Calon Paskibraka Sebelum Kibarkan Merah Putih di Istana 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement