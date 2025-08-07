Indonesia Akan Kirim 10.000 Ton Beras untuk Warga Gaza

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, mengatakan Indonesia akan mengirimkan sebanyak 10.000 ton beras ke Gaza. Pengiriman bantuan ini akan diupayakan menggunakan jalur darat.

“Kemarin juga saya sampaikan bahwa pemerintah akan mengirimkan bantuan 10.000 ton beras. Sebaiknya dilakukan lewat darat ya, namun bahaya. Tapi, kami akan upayakan,” ujar Sugiono kepada awak media di Ruang Palapa, Kemlu RI, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Indonesia juga turut serta dalam pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui metode airdrop. Pengiriman bantuan ini merupakan bagian dari misi internasional yang dikoordinasikan oleh Yordania dan Uni Emirat Arab (UEA).

“Terkait pengiriman bantuan, kita berterima kasih kepada Jordan. Kita mendapat undangan untuk melaksanakan airdrop bantuan yang dikoordinir oleh Jordan dan UEA juga menyampaikan,” katanya.

Sugiono menyebut sejumlah negara telah mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam pelaksanaan airdrop bantuan ke Gaza.