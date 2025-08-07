War Tiket Upacara HUT Ke-80 RI di Istana Diserbu 142 Ribu Pengguna dalam 25 Menit

JAKARTA – Antusiasme masyarakat untuk menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta kembali memuncak. Tak mau ketinggalan, mereka bergegas untuk mendapatkan tiket undangan tambahan.

Situs pandang.istanapresiden.go.id yang dibuka kembali untuk pendaftaran pada Rabu, 7 Agustus 2025, langsung diserbu lebih dari 142 ribu pengguna hanya dalam waktu 25 menit.

Pendaftaran undangan untuk menghadiri upacara di Istana dibuka serentak pada pukul 10.00 WIB dengan kuota yang terbatas. Dalam kurun waktu 25 menit, seluruh kuota yang disiapkan oleh Istana telah terpenuhi.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan apresiasinya atas partisipasi masyarakat yang terus menunjukkan antusiasme sangat tinggi.

“Kami sangat mengapresiasi antusiasme luar biasa dari masyarakat. Ini menunjukkan bahwa semangat merayakan kemerdekaan bersama di halaman Istana sangat hidup serta menjadi momen yang dicari dan dinantikan,” ujar Teddy dalam keterangannya.

Data menunjukkan bahwa dalam hitungan detik sejak dibuka, sistem langsung mencatat lonjakan trafik. Pada detik-detik awal pukul 10.00 WIB, situs Pandang Istana langsung diakses oleh lebih dari 34 ribu pengguna secara bersamaan. Angka ini terus meningkat hingga mencapai 142 ribu pengguna selama sesi pendaftaran berlangsung.

Meskipun kuota pendaftaran hari ini telah penuh, Seskab Teddy mengingatkan masih ada kesempatan untuk mendaftar kembali.

“Buat yang belum mendaftar hari ini, masih ada satu kesempatan lagi! Pendaftaran undangan akan dibuka kembali besok, Jumat, 8 Agustus 2025 pukul 10.00 WIB di situs pandang.istanapresiden.go.id,” tambah Teddy.

(Arief Setyadi )