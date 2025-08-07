9 Jam Lebih Diperiksa KPK, Nadiem Ngaku Dicecar soal Pengadaan Cloud Kemendikbudristek

JAKARTA – Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, rampung diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (7/8/2025) malam. Nadiem diperiksa selama lebih dari sembilan jam sejak pertama kali tiba.

Nadiem tercatat datang ke KPK pada pukul 09.17 WIB, dan keluar dari Gedung KPK pada pukul 18.44 WIB. Nadiem terlihat turun seorang diri, meskipun tim kuasa hukumnya menunggu di lobi KPK.

Nadiem mengaku dicecar terkait pengadaan cloud di Kemendikbudristek. “Tadi baru saja, alhamdulillah, saya sudah selesai memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud,” kata Nadiem, Kamis.

Nadiem juga mengaku proses pemberian keterangannya berjalan lancar. Ia mengapresiasi KPK karena telah memberinya kesempatan untuk memberikan klarifikasi.

“Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan, dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK yang sudah memberikan kesempatan untuk melakukan keterangan ini,” tutur dia.