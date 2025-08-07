Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

76 Calon Paskibraka HUT Ke-80 RI Berlatih di Istana Negara Mulai 12 Agustus

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |19:38 WIB
Wakil Kepala BPIP Rima Agristina
JAKARTA – Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Rima Agristina, menyampaikan, 76 Calon Paskibraka (Capaska) akan mulai berlatih di Istana Negara Jakarta pada 12 Agustus 2025. Para Capaska telah menjalani pemusatan pelatihan sejak 14 Juli 2025 di Taman Wiladatika Cibubur.

“Tanggal 11 kami geser ke Jakarta, kemudian tanggal 12 akan mulai di Istana,” ujar Rima di Lapangan Taman Wiladatika, Kamis (7/8/2025).

Para Capaska ini dijadwalkan akan dikukuhkan pada 13 Agustus 2025, namun BPIP masih menunggu arahan lebih lanjut dari Sekretariat Presiden terkait kemungkinan perubahan jadwal pengukuhan.

Selama masa pemusatan latihan, Rima menjelaskan 76 putra-putri terbaik bangsa tersebut tidak diperkenankan memegang ponsel. Kebijakan ini diterapkan agar mereka dapat berkomunikasi secara intens dengan rekan-rekannya sesama tim pengibar Sang Saka Merah Putih.

“Jadi kalau hari pertama masih agak sulit ya. Masih belum rela meninggalkan gadget. Tapi begitu hari kedua, timbul kebiasaan barunya. Tadinya kalau dengan gadget mereka kurang berkomunikasi,” tuturnya.

Menurut Rima, hari-hari tanpa ponsel justru mendorong para Capaska untuk saling bertukar pikiran mengenai daerah asal mereka. Diketahui, setiap provinsi di Indonesia mengirimkan satu putra dan satu putri terbaik sebagai perwakilan Capaska dalam rangka HUT RI ke-80.

“Begitu hari kedua, semakin meningkat komunikasi satu sama lain. Nah, di situ terjadi proses berbagi rasa. Sehingga mereka belajar satu sama lain tentang Indonesia,” ujar Rima.

(Arief Setyadi )

      
