Breaking News! KPK Gelar OTT di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Jakarta, 7 Orang Ditangkap

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata tidak hanya menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara (Sultra). Penyidik KPK melakukan operasi senyap itu di Jakarta dan Sulawesi Selatan.

"Benar bahwa hari ini kami dari Deputi Penindakan dan Eksekusi melakukan tangkap tangan di beberapa tempat di daerah Sulawesi Tenggara,"ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (7/8/2025).

"Kemudian di Jakarta dan yang masih berlangsung sementara di Sulawesi Selatan,"sambungnya.

Dijelaskannya, hasil penangkapan di Jakarta dan Sulawesi Tenggara telah dibawa penyidik ke Gedung Merah Putih KPK. Selanjutnya, hasil operasi tangkap di Sulawesi Selatan akan segera dibawa ke KPK.

Total jumlah yang dibawa dari operasi tangkap tangan di Jakarta berjumlah tiga orang. Sementara dari Sulawesi Tenggara tepatnya di Kendari empat orang.

Namun Asep belum merinci terkait berapa jumlah orang yang berhasik ditangkap penyidik di Sulawesi Selatan.