INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bangun SPPG di Bogor, Kemenko Polkam: Wujud Nyata Kehadiran Negara Penuhi Gizi Masyarakat

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |20:42 WIB
Bangun SPPG di Bogor, Kemenko Polkam: Wujud Nyata Kehadiran Negara Penuhi Gizi Masyarakat
Bangun SPPG di Bogor, Kemenko Polkam: Wujud Nyata Kehadiran Negara Penuhi Gizi Masyarakat
BOGOR -  Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kemenko Polkam di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Menko Polkam Budi Gunawan, dalam sambutannya yang dibacakan Wamenko Polkam, Lodewijk Freidrich Paulus saat membacakan sambutannya mengatakan, fasilitas ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

“Salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto, guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat,” ujar Lodewijk dalam kegiatan “Groundbreaking SPPG Kemenko Polkam”, pada Kamis (7/8/2025).

“Program ini bukan sekadar bantuan makanan. Ini adalah strategi pembangunan manusia Indonesia secara menyeluruh,”sambungnya.

Lebih dari sekadar pusat distribusi makanan, SPPG Kemenko Polkam juga akan berfungsi sebagai pusat edukasi, pemantauan, dan pembinaan gizi masyarakat yang berkelanjutan.

“SPPG ini kita dirikan sebagai simpul pelayanan yang mendekatkan negara kepada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk generasi yang lebih sehat dan kuat,” jelasnya.

Mantan Jenderal Kopassus ini juga menekankan bahwa pemenuhan gizi adalah fondasi dasar dalam membangun bangsa yang Tangguh, khususnya untuk anak-anak dan ibu hamil.

“Bapak Presiden meyakini bahwa membangun bangsa yang kuat dimulai dari memenuhi kebutuhan dasarnya: kesehatan, pendidikan, dan gizi. Inilah tugas kami di Kemenko Polkam adalah memastikan bahwa kebijakan ini berjalan seirama di seluruh lini pemerintahan,” tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
