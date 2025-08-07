Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Warga Ajak Prabowo Swafoto saat Kembali ke Jakarta Naik Whoosh

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |21:46 WIB
Momen Warga Ajak Prabowo Swafoto saat Kembali ke Jakarta Naik Whoosh
Presiden Prabowo Subianto swafoto bersama warga saat kembali dari Jawa Barat naik Whoosh (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Suasana hangat menyelimuti Stasiun Padalarang, Jawa Barat, saat Presiden RI Prabowo Subianto kembali ke Jakarta usai melaksanakan kunjungan kerja, Kamis (7/8/2025). Seperti kunjungan sebelumnya, Presiden memilih menggunakan Kereta Cepat Jakarta–Bandung Whoosh sebagai moda transportasi.

Saat melangkah menuju peron, kehadiran Prabowo langsung disambut antusiasme masyarakat yang telah menunggu. Warga tampak memanggil-manggil nama Presiden, melambaikan tangan, hingga merekam momen tersebut menggunakan ponsel pribadi.

“Halo Pak Prabowo!” seru seorang warga dengan penuh semangat.

“Pak Presiden, Pak Prabowo!” sahut warga lainnya sambil melambaikan tangan ke arah Kepala Negara.

Beberapa penumpang yang berada di stasiun bahkan berkesempatan berjabat tangan langsung dengan Presiden. Prabowo kemudian menaiki Kereta Cepat Whoosh dengan nomor perjalanan G1036, dari Stasiun Padalarang menuju Stasiun Halim, Jakarta.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
