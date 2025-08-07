Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sindir Jokowi soal Orang Besar di Balik Isu Ijazah Palsu, Roy Suryo: Bekas Presiden Kok Celometan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |22:14 WIB
Sindir Jokowi soal Orang Besar di Balik Isu Ijazah Palsu, Roy Suryo: Bekas Presiden <i>Kok Celometan</i>
Roy Suryo (Foto: iNews TV)
A
A
A

JAKARTA – Pakar telematika, Roy Suryo membantah pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ihwal adanya agenda politik dan beking “orang besar” di balik isu ijazah palsu. Menurutnya, anggapan Jokowi itu tak berdasar.

“Oh sama sekali nggak ada. Jadi ini memang benar-benar ngaco ya,” ujar Roy Suryo dalam program Interupsi bertajuk “Sebut Ada Orang Besar, Jokowi di Somasi”, yang disiarkan iNews TV, Kamis (7/8/2025).

Roy Suryo meminta Jokowi untuk menjaga tutur kata. Apalagi, Jokowi pernah menjabat sebagai Presiden RI. Menurutnya, anggapan Jokowi soal adanya orang besar yang membekingi isu ijazah palsu tak mencerminkan mantan petinggi negara.

“Saya tuh tadi bilang, kalau sudah menjadi petinggi negara itu mestinya tutur katanya itu diatur, jangan celometan kayak gini. Ini kan celometan kan, bekas presiden kok celometan. Ngomong gini, ngomong gini,” ucap Roy Suryo.

Ia pun menilai, Jokowi sengaja menggulirkan wacana itu agar isu ijazah palsu menjadi panjang. “Jadi ya memang kesengajaan. Memperpanjang ini adalah ya memang dia,” katanya.

Halaman:
1 2
      
