Sudah Tangkap 7 Orang, KPK Ternyata Masih Gelar Operasi Senyap di Sulsel

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjaring tujuh orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Jakarta pada Kamis (7/8/2025). Namun, lembaga operasi rasuah masih terus melanjutkan operasi senyap di Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Yang masih berlangsung (OTT) di Sulsel. Jadi yang sudah selesai dan tim sampai di sini itu (OTT) di Jakarta dan Sultra," kata Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis.

Asep tidak merinci lebih jauh terkait berapa orang yang ditangkap dalam operasi senyap di Sulsel. Namun, dalam operasi di Jakarta dan Sultra, ada tujuh orang yang ditangkap.

"Yang di Jakarta kita membawa atau mengamankan tiga orang, kemudian tim dari Kendari atau Sulawesi Tenggara kita mengamankan empat orang," tutur Asep.

"Yang di Sulawesi Selatan masih kita sama-sama tunggu," sambungnya.

Asep belum membeberkan identitas dari pihak-pihak yang diamankan. Namun, dia memastikan ada pihak dari swasta dan aparatur sipil negara yang ditangkap.

Asep menjelaskan, perkara dugaan korupsi ini berkaitan dengan pembangunan atau peningkatan status rumah sakit menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, ia belum merinci lebih lanjut terkait hal ini.

(Arief Setyadi )