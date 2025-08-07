Gempa M5,3 Guncang Tapanuli Tengah Sumut, Tidak Berpotensi Tsunami

JAKARTA – Gempa berkekuatan Magnitudo 5,3 mengguncang Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Kamis, 7 Agustus 2025, pukul 22.29 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memastikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, pusat gempa berada di 45 km Barat Daya Tapanuli Tengah, Sumut, pada koordinat 1.29 Lintang Utara – 98.80 Bujur Timur. Gempa ini berada pada kedalaman 60 kilometer (km).

"Gempa Mag: 5.3, 07-Agu-25 22:29:01 WIB, Lok: 1.29 LU, 98.80 BT (45 km Barat Daya Tapanuli Tengah–Sumut), kedalaman: 60 Km, tidak berpotensi tsunami," ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

(Arief Setyadi )