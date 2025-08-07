Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

HUT Ke-80 RI, Car Free Day di Jakarta Ditiadakan pada 17 Agustus

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |00:07 WIB
HUT Ke-80 RI, Car Free Day di Jakarta Ditiadakan pada 17 Agustus
Car Free Day (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di Jakarta pada Minggu, 17 Agustus 2025 mendatang ditiadakan. Sebab, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) atau Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia (RI).

Informasi ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, @dishubdkijakarta.

“Sehubungan dengan adanya Hari Kemerdekaan RI ke-80, pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) ditiadakan pada Minggu, 17 Agustus 2025,” demikian keterangan yang disampaikan, dilihat Rabu (6/8/2025).

Disampaikan, pemberlakuan itu didasari Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (1).

"Yang menyatakan pelaksanaan HBKB dapat dibatalkan jika pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan kegiatan/event yang bersifat khusus (nasional/internasional), di mana kegiatan/event tersebut memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus,” ujarnya.

Meski begitu, Dishub DKI Jakarta tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus memantau kegiatan HBKB berikutnya. “Pantau terus media sosial Dishub DKI Jakarta untuk informasi seputar HBKB,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/338/3177475/cfd-xFVb_large.jpg
Catat! CFD Sudirman-Thamrin 26 Oktober Ditiadakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/07/338/3168267/car_free_day-3cn9_large.jpg
Denyut CFD Sudirman-Thamrin, Kembali Ramai Usai Demo yang Mencekam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/31/338/3166612/car_free_day-1dXm_large.jpg
Jakarta Pagi Ini, CFD Sudirman-Thamrin Tetap Diberlakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161739/cfd_bundaran_hi-UsCY_large.jpg
Aksi Teatrikal Serangan Umum Surakarta Warnai CFD Jakarta di Hari Veteran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160072/cfd-mk7w_large.jpg
Dihadiri Pramono Anung, Kesenian 5 Negara Ramaikan CFD Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154889/cfd-vGob_large.jpg
CFD Sudirman-Thamrin Tetap Ramai di Akhir Libur Sekolah 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement