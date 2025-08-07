HUT Ke-80 RI, Car Free Day di Jakarta Ditiadakan pada 17 Agustus

JAKARTA – Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di Jakarta pada Minggu, 17 Agustus 2025 mendatang ditiadakan. Sebab, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) atau Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia (RI).

Informasi ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, @dishubdkijakarta.

“Sehubungan dengan adanya Hari Kemerdekaan RI ke-80, pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) ditiadakan pada Minggu, 17 Agustus 2025,” demikian keterangan yang disampaikan, dilihat Rabu (6/8/2025).

Disampaikan, pemberlakuan itu didasari Pergub DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 Pasal 5 Ayat (1).

"Yang menyatakan pelaksanaan HBKB dapat dibatalkan jika pada waktu yang bersamaan juga dilaksanakan kegiatan/event yang bersifat khusus (nasional/internasional), di mana kegiatan/event tersebut memerlukan suatu pengaturan lalu lintas dan pengamanan yang bersifat khusus,” ujarnya.

Meski begitu, Dishub DKI Jakarta tetap mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk terus memantau kegiatan HBKB berikutnya. “Pantau terus media sosial Dishub DKI Jakarta untuk informasi seputar HBKB,” ujarnya.

(Arief Setyadi )