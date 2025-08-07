Siswi SMPN 6 Tangsel Dilaporkan Hilang, Diduga Dibawa Kabur Pemulung

TANGSEL - Siswi SMP Negeri 6 Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berinisial RN (14), dilaporkan hilang sejak beberapa hari lalu. Ia tak kunjung pulang ke rumahnya di Kampung Gedong, Jombang, Ciputat.

Pihak keluarga terakhir kali melihat RN pada Minggu, 3 Agustus 2025 siang. Sore harinya, siswi yang baru duduk di bangku kelas 1 itu sudah pergi meninggalkan rumah.

Kedua orang tuanya baru mendatangi Mapolres Tangsel siang tadi dengan didampingi Satgas Perlindungan Anak (PA). Keterangan hilangnya RN tertera dalam laporan bernomor: LP/B/31/VIII/2025/Resort Tangsel.

Ayah korban bernama Rosiman (40) mengatakan, putrinya diduga pergi karena ajakan seorang pria dewasa berinisial MD (30) yang tinggal mengontrak di dekat kediamannya.

"Ada laki-laki yang kita curigai, baru sekitar 2 tahun ngontrak di sini juga. Dia sering jemput anak saya ke sekolah tanpa izin, sudah pernah kita tegur waktu itu, tapi diam-diam diulangi lagi," katanya, Kamis (7/8/2025).