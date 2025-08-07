Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemprov DKI Pisahkan Area Olahraga dan UMKM di CFD Sudirman-Thamrin

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |08:18 WIB
Pemprov DKI Pisahkan Area Olahraga dan UMKM di CFD Sudirman-Thamrin
CFD di Sudirman - Thamrin (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, memastikan bahwa area olahraga dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Sudirman-Thamrin telah dipisahkan dari area pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjajakan dagangannya. 

Hal ini dilakukan sebagai respons atas permintaan evaluasi CFD dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang menyoroti CFD kerap berubah menjadi pasar kaget.

"Agar tujuan tersebut tercapai dengan baik, maka dilakukan pemisahan aktivitas warga secara tegas. Warga yang akan berolahraga areanya dipisahkan dengan UMKM," ujar Syafrin, Kamis (7/8/2025).

"UMKM diizinkan membuka stan di lokasi tertentu yang tidak mengganggu aktivitas olahraga, lalu lintas pejalan kaki, ataupun pesepeda," tambahnya.

 

