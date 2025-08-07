6 Pipa Baja Jatuh dari Tol Pelabuhan, 4 Kios di Pasar Cipluk Hancur

JAKARTA - Insiden mengejutkan terjadi di kawasan Pasar Cipluk, Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak enam buah pipa baja berukuran besar terlepas dari ikatannya di atas jalan layang Tol Pelabuhan dan terjatuh menimpa kios-kios di bawahnya, Rabu 6 Agustus 2025 malam.

Pipa-pipa baja sepanjang 12 meter dengan diameter 60 cm tersebut jatuh dari truk kontainer yang tengah melaju di atas Tol Pelabuhan. Akibat kejadian ini, empat kios di Pasar Cipluk hancur tertimpa reruntuhan, sementara lima orang pemilik dan penjaga kios mengalami luka-luka.

Menurut saksi mata yang juga menjadi korban, Andri, dirinya tidak sempat menghindar saat pipa baja tiba-tiba menghantam kiosnya.

“Tiba-tiba jatuh dari atas, kena kios saya. Alhamdulillah cuma luka-luka ringan,” ujarnya.

Sopir truk kontainer, Aditya, mengaku bahwa pipa-pipa tersebut diangkut dari Balaraja menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Ia menjelaskan, sebanyak 12 pipa baja diikat dengan rantai besi. Namun, saat melintasi Tol Pelabuhan, rantai pengikat terputus sehingga enam pipa terlepas dan jatuh ke bawah.