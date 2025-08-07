Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

6 Pipa Baja Jatuh dari Tol Pelabuhan, 4 Kios di Pasar Cipluk Hancur

Dwinarto , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |10:39 WIB
6 Pipa Baja Jatuh dari Tol Pelabuhan, 4 Kios di Pasar Cipluk Hancur
Pipa Baja Timpa Kios di Pasar Cipluk (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Insiden mengejutkan terjadi di kawasan Pasar Cipluk, Rawa Bebek, Penjaringan, Jakarta Utara. Sebanyak enam buah pipa baja berukuran besar terlepas dari ikatannya di atas jalan layang Tol Pelabuhan dan terjatuh menimpa kios-kios di bawahnya, Rabu 6 Agustus 2025 malam.

Pipa-pipa baja sepanjang 12 meter dengan diameter 60 cm tersebut jatuh dari truk kontainer yang tengah melaju di atas Tol Pelabuhan. Akibat kejadian ini, empat kios di Pasar Cipluk hancur tertimpa reruntuhan, sementara lima orang pemilik dan penjaga kios mengalami luka-luka.

Menurut saksi mata yang juga menjadi korban, Andri, dirinya tidak sempat menghindar saat pipa baja tiba-tiba menghantam kiosnya.

“Tiba-tiba jatuh dari atas, kena kios saya. Alhamdulillah cuma luka-luka ringan,” ujarnya.

Sopir truk kontainer, Aditya, mengaku bahwa pipa-pipa tersebut diangkut dari Balaraja menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Ia menjelaskan, sebanyak 12 pipa baja diikat dengan rantai besi. Namun, saat melintasi Tol Pelabuhan, rantai pengikat terputus sehingga enam pipa terlepas dan jatuh ke bawah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/338/3172125//mayat_bocah_8_tahun_di_penjaringan-2CGf_large.jpg
Kasus Jenazah Bocah 8 Tahun di Penjaringan, Ini Hasil Autopsinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171491//truk_derek_tabrak_dua_bus_di_tol_cipularang-1TQw_large.jpg
Truk Derek Tabrak Dua Bus di Tol Cipularang, 2 Orang Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/338/3167004//mahasiswa_kecelakaan-fFzn_large.jpg
Mahasiswa di Bekasi Tewas Usai Tabrak Truk yang Sedang Terparkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/338/3162734//kasus_kecelakaan_lalu_lintas-Tpaw_large.jpg
Modus Nekat! Pria di Tambora Pura-Pura Tertabrak Mobil demi Uang Ganti Rugi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/338/3160630//kecelakaan_lalu_lintas-xu8P_large.jpg
Motor Tabrak Pembatas, Pengendara Terjatuh dari Flyover Grogol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/525/3159440//wn_jepang_tewas_tertimbun_tanah-1tr0_large.jpg
Detik-Detik Truk Tanah Kubur WN Jepang di Tol Karawang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement