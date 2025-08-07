Macet Parah Akibat Kecelakaan Truk di Ciputat, Warga Pilih Jalan Kaki di Flyover

JAKARTA – Kemacetan panjang tak terhindarkan terjadi di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis pagi (7/8/2025), akibat kecelakaan sebuah truk di Jalan Ir H. Juanda.

Dampaknya, arus lalu lintas yang mengarah ke Lebak Bulus tersendat hingga mengular. Sejumlah warga bahkan memilih berjalan kaki melintasi flyover Ciputat.

Momen ini terekam dalam sebuah video yang diunggah akun Instagram @infociputatcom. Dalam video tersebut, tampak puluhan warga berjalan kaki di atas flyover Ciputat karena kendaraan mereka terjebak macet parah.

"Naik kendaraan nggak jalan, orang ini mending jalan kaki buat lewatin macet Ciputat hari ini. Gak perlu diraguin lagi sama orang yang tiap hari lewat Ciputat deh," tulis keterangan dalam unggahan tersebut.