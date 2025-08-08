Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Usai Periksa Gus Yaqut, KPK Segera Tingkatkan Korupsi Kuota Haji ke Penyidikan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |03:01 WIB
Usai Periksa Gus Yaqut, KPK Segera Tingkatkan Korupsi Kuota Haji ke Penyidikan
Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung memeriksa mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji 2024. KPK menyebut perkara ini akan segera memasuki tahap baru.

"Terkait dengan pemeriksaan (mantan) Menteri Agama. Tadi pertanyaannya, apakah ini babak akhir dari penyelidikan? Ini sudah mendekati penyelesaian," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Kamis (7/8/2025).

Menurut Asep, KPK berencana meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan. Ia memastikan proses tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama atau tidak melewati bulan Agustus akan kami tingkatkan ke penyidikan," ujarnya.

Gus Yaqut—sapaan akrab Yaqut Cholil Qoumas—diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 7 Agustus dan berada di dalam selama lima jam. Usai diperiksa, Yaqut hanya mengaku dimintai keterangan soal kuota haji. Ia enggan membeberkan lebih lanjut isi pertanyaan penyidik.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK Gus Yaqut Korupsi Kuota Haji
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178892/budi-REOg_large.jpg
Usut Kerugian Negara terkait Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa 300 Lebih PIHK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178826/budi-lPzY_large.jpg
KPK Dalami Aliran Uang dari PIHK ke Oknum Kemenag di Kasus Kuota Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178206/kpk-D8yE_large.jpg
Kasus Kuota Haji, KPK Periksa 5 Bos Biro Perjalanan di Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175124/budi-wL5d_large.jpg
KPK Ungkap Ada Temuan Kuota Petugas Haji Diperjualbelikan ke Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175001/tauhid-JkKQ_large.jpg
KPK Kembali Panggil Mantan Bendahara Amphuri Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174764/setyo-3lxi_large.jpg
KPK Gempur Korupsi Kuota Haji, Asosiasi hingga Travel Kembalikan Uang Nyaris Rp100 Miliar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement