HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! Gempa M5,9 Guncang Keerom Papua

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |00:33 WIB
Breaking News! Gempa M5,9 Guncang Keerom Papua
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadi  gempa bumi dengan magnitudo 5,9 di wilayah tenggara Keerom, Papua, pada Kamis (7/8/2025) tengah malam.

"Gempa Mag:5.9, 07-Aug-2025 23:34:01WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Berdasarkan data BMKG, gempa berpusat di koordinat 4,16 Lintang Selatan dan 152,84 Bujur Timur, atau sekitar 1.345 kilometer tenggara Keerom, Papua. Gempa berada pada kedalaman 10 kilometer.

Meski berkekuatan cukup besar, hingga saat ini belum ada informasi mengenai dampak kerusakan atau korban jiwa akibat gempa tersebut. 

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring kelengkapan data,” tulis BMKG.

(Arief Setyadi )

      
Topik Artikel :
BMKG Gempa Papua gempa
