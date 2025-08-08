Breaking News! Gempa M5,9 Guncang Keerom Papua

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadi gempa bumi dengan magnitudo 5,9 di wilayah tenggara Keerom, Papua, pada Kamis (7/8/2025) tengah malam.

"Gempa Mag:5.9, 07-Aug-2025 23:34:01WIB," tulis BMKG melalui akun @infoBMKG.

Berdasarkan data BMKG, gempa berpusat di koordinat 4,16 Lintang Selatan dan 152,84 Bujur Timur, atau sekitar 1.345 kilometer tenggara Keerom, Papua. Gempa berada pada kedalaman 10 kilometer.

Meski berkekuatan cukup besar, hingga saat ini belum ada informasi mengenai dampak kerusakan atau korban jiwa akibat gempa tersebut.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan dapat berubah seiring kelengkapan data,” tulis BMKG.

