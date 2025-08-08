Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ini Alasan Calon Paskibraka Tak Diberitahu soal Posisi saat Upacara HUT Ke-80 RI di Istana

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Jum'at, 08 Agustus 2025 |01:02 WIB
Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina (Foto: Danandaya Arya Putra)
JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengungkap alasan mengapa para Calon Paskibraka (Capaska) belum diberitahu akan menempati posisi apa saat upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 RI di Istana Negara. Hal ini dilakukan untuk menjaga mental dan fokus 76 Capaska selama masa pelatihan.

“Ini juga yang kami sampaikan ke daerah. Supaya semua adik-adik itu tidak dibebani dengan segala macam pesan, bahwa mereka harus menjadi pembawa baki, pengibar, atau pembentang bendera,” ujar Wakil Kepala BPIP, Rima Agristina, di Taman Wiladatika, Cibubur, Kamis (7/8/2025).

Rima menjelaskan, selama pemusatan latihan, semua Capaska dibekali kemampuan untuk menempati seluruh posisi dalam upacara. Mereka dilatih secara bergiliran baik untuk formasi pengibaran maupun penurunan bendera Merah Putih.

“Karena pada prinsipnya, adik-adik ini semuanya dilatih dengan keterampilan itu. Kami lebih mengutamakan persatuan mereka, sebagai satu pasukan, satu jiwa,” tegasnya.

Tak hanya baris-berbaris, lanjut Rima, Capaska juga dibentuk menjadi kader pemimpin bangsa, yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kerja sama, bukan kompetisi.

